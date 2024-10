YouTube TV, ora c'è una grande sorpresa per gli utenti

Di grandi novità all’interno del mondo di YouTube ce ne sono state davvero tante nell’ultimo periodo, anche con qualche sorpresa non gradita. È delle ultime ore infatti la questione che ha visto scomparire negli Stati Uniti alcuni video musicali, poi ricomparsi in seguito al rinnovo dell’accordo con SESAC da parte della celebre piattaforma video. Dopo aver parlato di qualche problemino di routine, ecco però che si torna a parlare di novità molto interessanti, questa volta lato TV.

Gli abbonati a YouTube TV possono finalmente godere della comodità della riproduzione in background, una funzionalità attesa da tempo e in precedenza in esclusiva solo per gli utenti YouTube Premium. Questa nuova funzionalità consente dunque di continuare ad ascoltare il video scelto anche dopo aver abbandonato l’app o bloccato il dispositivo, migliorando l’esperienza di visione complessiva.

YouTube TV porta la riproduzione in background per gli utenti

La riproduzione in background è una funzionalità molto ricercata e desiderata dal pubblico di YouTube, la quale offre la flessibilità di svolgere più attività contemporaneamente o semplicemente di ascoltare contenuti mentre ci si concentra su altre attività. Tuttavia, per un po’ di tempo, questa funzionalità è stata limitata solo ed esclusivamente agli abbonati a YouTube Premium, escludendo dunque gli utenti free.

Il recente lancio della riproduzione in background su YouTube TV segna ora un significativo passo avanti per la piattaforma. La funzionalità, secondo alcuni utenti su Reddit, è stata gradualmente implementata nel corso della scorsa settimana. Alcuni utenti hanno già confermato la disponibilità sui loro dispositivi Android e iOS, mentre altri ne attendono ancora l’arrivo. Si prevede che l’implementazione continuerà nelle prossime settimane, assicurando che tutti gli abbonati a YouTube TV possano quindi godere dei vantaggi della riproduzione in background a breve. Non resta dunque che attendere il momento dell’aggiornamento globale, il quale a quanto pare è in procinto di arrivare ufficialmente.