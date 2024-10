YouTube ha risolta un problema molto grave: torna disponibile tanta musica

Immaginate di aprire YouTube all’improvviso, di cercare la vostra canzone preferita e di non trovarla, o meglio di trovare solo alcuni video non ufficiali e non con la stessa qualità. Questo è ciò che è accaduto durante le scorse ore negli Stati Uniti, dove più utenti si sono ritrovati di fronte ad uno scenario davvero incredibile e mai visto prima d’ora.

A quanto pare, infatti YouTube aveva rimosso diversi contenuti in relazione ad artisti di fama mondiale, il tutto per un mancato accordo o per la presunzione di non riuscire a chiuderlo. Stando a quanto riportato, tutto sarebbe stato risolto proprio nelle ultime ore, con una partnership rinnovata in tempo, ovvero quella con Sesac. Nel frattempo però tutto era sparito, come se fosse in via preventiva, dalla celebre piattaforma video.

YouTube rende di nuovo visibili i filmati musicali che aveva rimosso

Fortunatamente, la piattaforma video più famosa al mondo è riuscita a ristabilire l’ordine tra gli utenti negli Stati Uniti. In seguito all’accordo con Sesac, perfezionato proprio durante le ultime ore come era stato già stabilito in passato, si è ritornati alla normalità.

Qualcuno credeva che ci fosse un bug o semplicemente che persistesse un nuovo problema per il quale la piattaforma avrebbe oscurato la musica per un lungo periodo di tempo. In realtà, così non è stato e sono sopraggiunte diverse conferme dagli organi ufficiali proprio nelle ultime ore.

“Abbiamo raggiunto un accordo con YouTube per compensare equamente gli autori e gli editori di SESAC per l’uso della loro musica. Apprezziamo il supporto e la pazienza dei nostri affiliati, così come degli artisti che eseguono quelle canzoni. Durante le nostre trattative con YouTube, i lavori dei nostri affiliati sono stati rimossi unilateralmente da YouTube prima della data di scadenza del contratto del 1° ottobre 2024. YouTube ha avviato il processo di ripristino dei video che contengono queste canzoni“.