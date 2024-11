YouTube lancia i Jewels, sistema di supporto per i creator ispirato da TikTok

YouTube ha annunciato il lancio dei Jewels, un nuovo sistema per supportare i creator durante le live streaming sulla piattaforma.

La meccanica si basa sui Jewels, ovvero articoli digitali che possono essere inviati allo youtuber durante gli eventi dal vivo, contribuendo dunque al sostentamento dello stesso.

Questa implementazione era nell’aria da tempo, visto che YouTube aveva già cercato di offrire qualcosa di simile, proponendo Superchat o Super Sticker che gli utenti possono donare agli streamer.

Con i Jewels, l’approccio sembra però molto più simile ai regali di TikTok LIVE. La valuta digitale per inviare doni agli youtuber sono i rubini (rubies) ognuno dei quali vale un centesimo di dollaro. Il prezzo dei singoli Jewels, valutato in rubini, varia a seconda del caso.

I jewels saranno disponibile per ora solo nel mercato statunitense

Ma qual è la reale differenza tra Jewels e Super Sticker? Quest’ultimi appaiono nella chat, mentre i Jewels vengono sovrapposti a pieno schermo sul display di chi sta seguendo l’evento.

Nella nota ufficiale che presenta questo nuovo tipo di prodotto digitale, YouTube spiega come questo servizio sarà dapprima disponibile per i creator americani che fanno parte del YouTube Partner Program (YPP). Molto probabilmente, se tutto va come previsto, i Jewels diventeranno accessibili anche in altri contesti territoriali.

Questa è solo l’ultima novità di una lunga lista di implementazioni che riguarda i creator e il loro lavoro. Per esempio, un nuovo strumento presentato giusto qualche settimana fa permette agli youtuber agire aggiungendo testo, emoji e filtri alle miniature alle loro Short.

Un’altra implementazione, ancora più recente, riguarda invece Dream Track, rendendolo utile per realizzare remix musicali grazie all’AI.