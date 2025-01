YouTube Music: nuova funzione di anteprima nelle pagine degli artisti

YouTube Music si sta dimostrando un avversario molto duro per Spotify e, anche grazie ai suoi algoritmi per la raccomandazione di canzoni, sta riducendo il gap nei confronti del rivale.

Grazie alla scheda Campioni dell’app, il servizio di streaming rappresenta la soluzione ideale per gli amanti di musica che sono alla costante ricerca di nuovi artisti. Questa offre brevi video clip musicali, giusto per avere un’idea del brano in questione. Questo tipo di funzionalità è stata ampliata, integrando la stessa anche nelle pagine degli artisti.

Come scoperto da 9to5Google, l’app ha aggiunto lo stesso pulsante Campioni alle singole pagine degli autori. Il bottone in questione è collocato accanto ai pulsanti per la ricerca e la condivisione, nell’angolo in alto a destra nella pagina dell’artista selezionato.

La funzione è apparsa nella versione iOS di YouTube Music ma, con tutta probabilità, la stessa soluzione sarà presto disponibile anche in ambiente Android.

YouTube Music punta a far scoprire agli utenti nuovi artisti con clip che mostrano i loro brani

Selezionando il nuovo bottone, l’app avvia un breve feed di clip di video musicali che riguardano la discografia dell’autore. Senza dubbio non stiamo parlando di un’implementazione che rivoluzionerà l’app, ma si tratta di un modo per stimolare ulteriormente la curiosità degli utenti, proponendo agli stessi un nome nuovo da considerare per i loro ascolti.

Questa novità è solo l’ultima di una lunga serie che ha interessato YouTube Music negli ultimi mesi. La scorsa estate, per esempio, ha catturato l’attenzione la nuova funzionalità che permette di creare stazioni radio personalizzate, condivisibili poi con i propri amici.

Ancora prima, l’app è riuscita a integrare un sistema di ricerca e riconoscimento dei brani simile a quanto proposto in passato da Shazam.