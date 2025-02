YouTube, non solo AI: le grandi scommesse del 2025

Nel 2025 YouTube compie 20 anni. Il CEO del colosso dello streaming, Neal Mohan, ha voluto celebrare i due decenni di attività attraverso un post sul blog ufficiale, andando a fissare quattro grandi obiettivi per l’anno corrente. Curiosamente, tra di essi, solo uno si concentra sull’Intelligenza Artificiale.

Per Mohan, il primo traguardo da raggiungere è quello di mantenere la sua posizione di epicentro culturale, consolidando la sua posizione di “nuova televisione” anche grazie all’appena citata AI.

Altro obiettivo considerato dal CEO è l’impegno ad aiutare creator con strumenti e funzioni sempre più efficaci. Di fatto, gli youtuber rappresentano uno dei grandi motivi del successo del servizio e, a quanto pare, verranno “coccolati” dalla piattaforma nel corso dei prossimi mesi.

YouTube e 2025: dal concetto di “nuova televisione” alla protezione degli utenti più giovani

Come preannunciato, l’AI resta comunque una priorità per YouTube. Come confermato da Mohan, l’intenzione è quella di investire tempo e risorse in questa tecnologia.

Il tutto dovrebbe concretizzarsi con una serie di strumenti come GenAI, Dream Screen, Dream Track e il doppiaggio automatico. Quest’ultima soluzione, già adottata, secondo i dati proposti da Mohan ha rappresentato un grande successo per il servizio. Proprio per questo motivo, il doppiaggio automatico sarà ampliato e reso disponibile anche per lingue finora non coperte.

Altro buon proposito per il 2025 è l’adozione di sistemi di apprendimento automatico per stimare l’età degli utenti e permettere agli stessi di vivere un’esperienza adeguata. Sebbene YouTube non abbia dato segnali precisi rispetto a funzioni e misure, la direzione in tal senso sembra quella giusta.

In questo mese e mezzo di 2025, in realtà la piattaforma ha già offerto diverse novità interessanti. La recente integrazione degli highlight, clip che consentono agli youtuber di valorizzare video già pubblicati, sono un chiaro esempio di come YouTube abbia iniziato il nuovo anno con buone intenzioni.