YouTube: nuovo strumento per rimuovere musica protetta da copyright dai video

Il rapporto tra creator e musica protetta da copyright è sempre stato difficile, tanto su YouTube quanto su altre piattaforme simili.

Il servizio di streaming video per eccellenza, proprio per questo motivo, ha deciso di offrire un nuovo strumento a chi crea contenuti che dovrebbe facilitare la rimozione di tracce che violano i diritti d’autore. Stiamo parlando di Cancella brano, una utility che dovrebbe permettere di eliminare la musica di sottofondo senza influenzare il resto dell’audio (come dialoghi o effetti sonori).

Per spiegare come funziona tale strumento è stato presentato un video in cui il CEO di YouTube, ovvero Neil Mohan, descrive lo stesso.

Rimozione della musica protetta da copyright dai video: lo strumento di YouTube è ancora da perfezionare

Attraverso sistemi ormai consolidati, YouTube è in grado di individuare automaticamente contenuti protetti da copyright nei video caricati sulla piattaforma.

Una volta individuato dell’audio protetto, il sito avvierà un reclamo. Affinché il creator individui quest’ultimo deve andare sulla casella Copyright in YouTube Studio e, una volta individuato il contenzioso specifico, deve cliccare su SELEZIONA AZIONE.

Da qui può agire in diversi modi. Le voci disponibili sono Sostituisci brano, Ritaglia segmento o Contesta. A questi è stata aggiunta proprio la già citata voce, ovvero Cancella brano. Selezionando quest’ultima, YouTube agirà eliminando la musica di sottofondo, senza influire sul resto dell’audio.

In passato la piattaforma ha già testato soluzioni simili che, all’atto pratico, non riuscivano a rimuovere la musica senza influenzare il resto dell’audio. Cancella brano, invece, si basa su un particolare algoritmo basato sull’Intelligenza Artificiale che sembra più efficace la procedura. Detto ciò, YouTube ammette come lo strumento sia ancora in fase di test e, proprio per questo motivo, potrebbe ancora non funzionare in modo perfetto.