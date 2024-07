YouTube Premium, pioggia di novità: ecco 5 nuove funzioni

Buone notizie per gli abbonati a YouTube Premium visto che, come spiegato in un post sul blog ufficiale di YouTube, sono state presentate ben 5 nuove funzioni focalizzate sull’esperienza utente.

Per festeggiare il superamento dei 100 milioni iscritti tra YouTube Premium e YouTube Music Premium, infatti, ha voluto premiare gli utenti con una serie di introduzioni molto interessanti. La prima riguarda, almeno per ora, solo gli utenti Android residenti negli Stati Uniti: stiamo parlando della funzione salto. Questa consente, toccando due volte il display, di andare avanti nella riproduzione del video, raggiungendo la parte saliente del contenuto.

La seconda implementazione riguarda il supporto picture-in-picture per YouTube Shorts, disponibile per la versione Android dell’app. Sebbene qualcosa di molto simile fosse già disponibile per i video standard, si tratta comunque di un aggiornamento molto utile soprattutto per gli utenti con una maggiore vocazione per l’utilizzo multitasking dello smartphone.

YouTube Premium, tutti i cambiamenti: shorts, IA, layout e non solo

Le altre implementazioni sono ancora in fase sperimentale e, a quanto pare, testabili sono attraverso la versione Web di YouTube Premium. Sempre nel contesto degli YouTube Shorts, per esempio, si parla della possibilità di effettuare download dei contenuti, per poter salvare su computer locale i clip video.

Ancora più interessante è l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale conversazionale. Questa implementazione, per ora disponibile solo negli Stati Uniti, consente all’utente di porre domande all’IA sul video che sta guardando. L’ultima novità offerta da YouTube Premium riguarda il layout. La piattaforma sta infatti elaborando un nuovo ordine con cui vengono proposti video e altri elementi della pagina, come i commenti.

Le ultime tre funzioni, presentate come sperimentali, offrono la possibilità all’utente di lasciare un feedback positivo o negativo, un’indicazione preziosa per YouTube che può così tastare il polso della situazione.