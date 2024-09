YouTube per smart TV mostra ads mentre i video sono in pausa

Il rapporto tra pubblicità di YouTube e gli utenti della piattaforma non è di certo tra i più pacifici. Spesso, chi non è un abbonato a YouTube Premium, deve ricorrere ai famigerati ad-blocker per evitare ads invadenti, che rendono la fruizione dei video a dir poco difficoltosa. A quanto pare, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente in futuro.

Nel contesto smart TV, la piattaforma sta testando l’integrazione di ads quando i video vengono messi in pausa. A riportarlo è il sito 9to5Google, che indica come alcuni test a riguardo siano stati avviati già lo scorso mese di maggio. Segnalazioni a riguardo sono apparsi nel corso delle ultime settimane da utenti su Reddit e X accompagnati da inevitabili polemiche.

Da quanto emerso, i nuovi annunci sembrano apparire in una colonna posizionata a destra del video in pausa. Le pubblicità presentano anche una forma di etichettatura che li definisce come contenuti sponsorizzati.

Pubblicità quando i video sono in pausa: la nuova idea di YouTube

Al momento, le pubblicità durante i video in pausa su smart TV sembrano essere proposti solo a una minima fetta di utenza. In tal senso, YouTube sta probabilmente effettuando test per capire quanto e se questo nuovo formato sia conveniente.

Questa mossa del servizio streaming è tutt’altro che sorprendente. Nell’ecosistema Google le entrate pubblicitarie complessive sono di 64,6 miliardi di dollari e, di esse, 8,6 miliardi provengono proprio dagli annunci di YouTube (dunque il 13,31%).

Va comunque detto come gli sviluppatori si stanno impegnando anche per migliorare la piattaforma sotto il punto di vista dell’utente. Per esempio, giusto qualche giorno fa è stato implementato un nuovo sistema di condivisione dei video più comodo e funzionale rispetto al passato.