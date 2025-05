Con il lancio di YouTube Premium Lite, la piattaforma di streaming offre agli utenti una nuova opzione a basso costo che offre la visione senza pubblicità a un prezzo accessibile.

La nuova formula, inizialmente testata entro i confini statunitensi, sta vivendo una ulteriore espansione raggiungendo diversi paesi, dal Sudamerica (Argentina e Brasile) fino a raggiungere l’Europa, con l’arrivo in Germania. Questa si presenta come un piano ad-free, dal costo di 7,99 dollari al mese e permette di fruire dei contenuti senza pubblicità in categorie popolari come gaming, moda, bellezza e notizie.

Tuttavia, alcune limitazioni sono da considerare: gli annunci continueranno a essere presenti nei contenuti musicali, negli Shorts e durante la navigazione o le ricerche sulla piattaforma. Questo rende il servizio particolarmente adatto a chi consuma principalmente video tradizionali e non ha necessità di altre funzionalità avanzate.

YouTube Premium Lite sbarca in Europa: ecco perché è così interessante

Rispetto al piano a pagamento completo, YouTube Premium Lite presenta alcune differenze significative. Gli abbonati al piano economico rinunciano a vantaggi come YouTube Music Premium, il download per la visione offline e la riproduzione in background. Nonostante queste restrizioni, il servizio rappresenta una soluzione ideale per chi desidera eliminare le interruzioni pubblicitarie senza dover sostenere i costi YouTube più elevati del piano Premium completo.

L’introduzione del nuovo abbonamento segna un importante cambio di direzione nelle politiche commerciali della piattaforma. Con un’offerta diversificata, YouTube punta a raggiungere un pubblico sempre più ampio e con esigenze differenti. L’obiettivo è chiaro: offrire soluzioni personalizzate che rispondano alle necessità di vari segmenti di utenti, senza trascurare chi cerca un servizio essenziale ma efficace.

La espansione della formula Premium Lite nei nuovi mercati è prevista nelle prossime settimane, con un rollout graduale che consentirà di monitorare l’accoglienza del pubblico e apportare eventuali miglioramenti al servizio se necessario.