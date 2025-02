YouTube rinomina la scheda Communities: ecco come si chiama ora

È arrivato un nuovo aggiornamento che cambierà le abitudini degli utenti iscritti a YouTube. Tutti ricorderanno che di recente la piattaforma dedicata ai video aveva introdotto la nuova scheda dedicata alle Communities; ebbene, a quanto pare questa adesso ha un nome tutto nuovo che però non pregiudica assolutamente le sue funzionalità. YouTube ha modificato il nome di Communities in “Post“.

Cosa cambia per i creatori e gli spettatori su YouTube

La scheda Post continua a funzionare come un feed interattivo, in cui i creatori di contenuti possono pubblicare aggiornamenti, immagini, sondaggi e altri contenuti testuali per il proprio pubblico. Gli spettatori, dal canto loro, possono commentare e interagire direttamente con questi post, creando un legame più stretto con i canali seguiti.

Una delle caratteristiche principali di questa funzione è che resta disponibile solo sui dispositivi mobili. I proprietari dei canali hanno il pieno controllo sulla gestione della propria sezione Post, potendo decidere chi può pubblicare e moderare eventuali interazioni.

Accesso esteso e notifiche per i creatori

Oltre al cambio di nome, YouTube sta ampliando la disponibilità della scheda Post a un numero maggiore di canali. I creatori selezionati riceveranno una notifica via email e un banner dedicato nella versione mobile della piattaforma.

Una volta attivata la funzione, potranno iniziare a utilizzarla direttamente dalla loro pagina del canale, selezionando l’opzione “Vai alla Community“.

Ora come ora non è chiaro se YouTube estenderà questa funzionalità a tutti i creator. L’obiettivo per il futuro però sembra essere ben chiaro, ovvero quello di estendere l’accesso a un numero di utenti crescente anche se in base ad alcuni requisiti fondamentali. Chiaramente chi non vuole utilizzare la funzione può tranquillamente scegliere di disattivarla come indica la piattaforma. Si tratta quindi dell’ennesimo cambiamento da parte di YouTube che punta a rendere la piattaforma sempre più versatile e soprattutto piena di opportunità.