YouTube, si può chiedere la rimozione di un video AI con la propria voce e il volto

Con la diffusione dei contenuti basati sull’intelligenza artificiale, il mese scorso YouTube ha introdotto un cambiamento di policy che di certo farà sentire gli utenti molto più tutelati e al sicuro da ogni pratica lesiva nei loro confronti.

Tutti infatti possono ora chiedere a YouTube di rimuovere i contenuti generati dall’intelligenza artificiale che cercano di simulare il loro volto o la loro voce.

YouTube: ora le persone possono tutelarsi dai deepfake, ecco come

Secondo le ultime linee guida sulla privacy di YouTube, tutto ciò è possibile solo ed esclusivamente se si agisce a propria tutela. In poche parole gli utenti possono richiedere solo ed esclusivamente la rimozione di un contenuto con la loro voce o con il loro volto, senza dunque poter agire in tutela di terze persone.

Le eccezioni alle rivendicazioni di ogni persona in maniera autonoma, includono richieste di rimozione di un contenuto quando la persona interessata dall’uso di AI è minorenne. Lo stesso vale quando la persona è deceduta o non ha accesso a un computer. Va chiarito inoltre un aspetto: richiedere la rimozione di tali contenuti non garantisce che questi verranno poi effettivamente rimossi, anche se si tratta del proprio aspetto esteriore o della propria voce. YouTube infatti ci tiene a precisare che prenderà la propria decisione sulla rimozione dei contenuti in base a vari fattori.

Se il contenuto ad esempio viene catalogato come satira, parodia o qualcos’altro che potrebbe essere di valore per il pubblico, potrebbe non essere cancellato.

Considerando che questo è un anno elettorale negli Stati Uniti, YouTube è molto preoccupata per i contenuti creati con l’AI. Quest’anno infatti si è assistito a un’impennata di video basati sull’intelligenza artificiale che simulano la voce e l’immagine di Donald Trump. Trump ad esempio sarebbe in pieno diritto di chiedere a YouTube di rimuovere questi video.

Se YouTube dovesse ricevere un reclamo relativo a contenuti AI per i quali è stata chiesta la rimozione, concederà alla persona che ha caricato il video 48 ore di tempo per discolparsi.