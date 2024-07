Con gli annunci fatti alla WWDC24 di giugno, Apple si è ufficialmente inserita nel mercato dell’intelligenza artificiale. La sua suite di funzioni, chiamata Apple Intelligence, sarà disponibile solo su alcuni dispositivi (e solo in alcuni paesi), lasciando con l’amaro in bocca tutti coloro che speravano di poter utilizzare la versione potenziata di Siri – e non solo – anche su prodotti come iPhone 15, Apple Watch e HomePod.

Proprio l’assenza di Siri in versione AI sugli smart speaker dell’azienda di Cupertino ha generato un mix di malcontento e delusione tra gli utenti. Una questione di hardware, che non sarebbe in grado di supportare Apple Intelligence. La domotica resta però un elemento importante nella strategia dell’azienda guidata da Tim Cook, che starebbe lavorando ad un prodotto completamente inedito.

Dopo il Vision Pro, un nuovo dispositivo Apple inedito: il robot da tavolo AI

A condividere interessanti dettagli sui piani futuri di Apple è Mark Gurman. Il giornalista di Bloomberg scrive:

Chiunque voglia utilizzare le funzionalità sui dispositivi domestici di Apple, è sfortunato. Dovrà attendere che l’azienda introduca il suo robot da tavolo alimentato dall’intelligenza artificiale, qualcosa di cui ho parlato per diversi mesi.

Il giornalista si riferisce ad un prodotto citato ad aprile, e in quel momento già in fase di sviluppo. Questo “dispositivo domestico avanzato da tavolo”, tra le varie funzionalità, userebbe la robotica per spostare un display, quasi ad imitare i movimenti della testa di una persona durante una videochiamata FaceTime.

Quella lanciata da Gurman è una indiscrezione, nulla di ufficiale quindi, ma potrebbe fornire qualche interessante indizio sulla strategia di Apple per quel che riguarda la casa intelligente. Innanzitutto, a pochi mesi dal Vision Pro, in cantiere ci sarebbe un altro prodotti completamente inedito. Ma c’è anche altro: possibile che il colosso di Cupertino abbia deciso di non realizzare un nuovo HomePod con specifiche superiori e in grado di supportare Apple Intelligence? Al momento, l’attenzione sembrerebbe rivolta al robot da tavolo AI, e non ad altro.

Immagine di copertina realizzata con Microsoft Designer