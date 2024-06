Secondo una indiscrezione dell’ultima ora, Apple avrebbe messo in pausa lo sviluppo del Vision Pro di seconda generazione per concentrarsi esclusivamente su un visore più economico. Il suo lancio sarebbe previsto per il 2025, in base al report del The Information.

Apple alla conquista del mercato AR/VR con un Vision Pro più economico

Non è chiaro a quale prezzo verrebbe venduto questo modello “più economico”, ma la somma sarà per forza di cose inferiore ai 3,500 dollari richiesti per il Vision Pro. Il costo elevato è certamente uno dei principali ostacoli al successo del primo visore dell’azienda di Cupertino e proporne una versione da 1,500 dollari (come suggerisce il The Information) potrebbe di certo far decollare le vendite. Allo stesso tempo, Apple potrebbe rubare utenti a Meta, che con il suo Meta Quest ha conquistato questo preciso mercato.

La versione entry-level del Vision Pro, se così vogliamo definirla, potrà contare anche su un altro vantaggio, che è quello della facile reperibilità. Oltre alle novità di visionOS 2, durante la WWDC24 Apple ha infatti annunciato che il suo visore sarà presto disponibile in otto nuovi paesi (l’Italia non è tra questi) e che in futuro l’espansione internazionale sarà ancora più ampia. Insomma, non sarà necessario prenotare un viaggio negli Stati Uniti per acquistare il rivoluzionario device.

I lavori al Vision Pro 2, viene sottolineato nel report, sono sospesi ma dovrebbero riprendere in futuro. Sì, ma quando? Non è possibile dirlo, ma è probabile che Apple voglia prima ritagliarsi e rafforzare il suo spazio nel mercato dei visori (con un modello economico, appunto) per poi lanciare un secondo dispositivo di fascia alta. Questo sarà accompagnato da novità hardware e software di un certo spessore, in grado quindi di convincere gli utenti a investire – di nuovo, o per la prima volta – una somma importante come quella richiesta oggi.