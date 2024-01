YouTube: stop al supporto della mini-app iMessage per iOS

Anche se non è più molto comune tra gli utenti, l’App Store di iMessage esiste ancora. Molti utenti iOS non sanno infatti di poter scaricare delle mini-app dalla piattaforma. YouTube era tra queste. Tuttavia, sembra che Google abbia deciso di interrompere la sua mini-app iMessage. Come confermato dai colleghi di 9to5Mac, l’ultima versione dell’app YouTube per iOS (19.01.1), rilasciata il 10 gennaio, ha rimosso silenziosamente l’app iMessage (anche se le note di rilascio menzionano solo che apporta correzioni di bug e prestazioni migliorate). Con l’app iMessage, gli utenti possono trovare e inviare video di YouTube direttamente dalla chat senza uscire dall’applicazione. Coloro che avevano installato la mini-app iMessage potevano anche guardare i video utilizzando direttamente il player nativo. Dopo aver installato l’ultima versione dell’app YouTube, la mini-app iMessage verrà rimossa dalla piattaforma.

Addio mini-app YouTube: l’iMessage App Store non ha mai convinto gli utenti

YouTube non ha ancora confermato se la sua app iMessage mini sia stata rimossa intenzionalmente, ma non esiste alcun indizio che possa far pensare al contrario. La mini-app iMessage di YouTube è stata lanciata nell’ottobre 2017, un anno dopo la presentazione al pubblico dell’iMessage App Store. Le app iMessage facevano parte dell’aggiornamento iOS 10 ed esistono ancora oggi. Tuttavia, nonostante il clamore iniziale, l’App Store di iMessage non ha mai fatto il grande salto e convinto gli utenti. Naturalmente, il caso di YouTube non è isolato. Nel corso degli ultimi anni sono molte le mini-app che sono state rimosse da iMessage. Bisogna comunque notare, che l’App Store della piattaforma non è stato del tutto inutile. Questo ha infatti consentito agli sviluppatori di distribuire per la prima volta gli sticker su iMessage.

Anche se la mini app non è più disponibile su iMessage, per guardare i video che vengono condivisi sull’app di messaggistica, gli utenti possono utilizzare semplicemente l’app principale YouTube, disponibile gratuitamente sull’App Store e compatibile con iPhone, iPad e Apple TV.