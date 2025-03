YouTube testa nuovo sistema per consigliare video agli utenti

Google sta testando alcune nuove funzioni legate a YouTube Premium con il chiaro intento di ottimizzare il sistema che consiglia nuovi contenuti agli utenti.

Nello specifico, si parla di un processo che dovrebbe mostrare i video consigliati in modo automatico al termine della coda di riproduzione dei filmati.

In termini pratici, abilitando la relativa voce, all’aggiunta di un video alla coda verranno aggiunti altri contenuti, ritenuti dalla piattaforma coerenti con quanto appena visualizzato dell’utente. Questa piccola introduzione, in termini pratici, dovrebbe favorire la scoperta di nuovi video e relativi content creator, aumentando il tempo di permanenza su YouTube da parte dell’utenza.

YouTube testa due nuove funzioni per migliorare l’esperienza utente

Come chiarito dal sito di Android Authority, la nuova funzione per consigliare video non va a modificare la coda. I contenuti suggeriti vengono aggiunti al termine della coda, senza essere riprodotti in modo automatico.

A prima vista questa funzione non è ancora molto efficace. I test del suddetto sito hanno dimostrato come quanto proposto sembra molto simile al classici feed della home page di YouTube, risultando molto generico e poco inerente rispetto ai filmati appena visualizzati.

Google non si sta limitando a questa prova, avendo anche esteso fino al 7 aprile i test relativi all’esperimento noto come Faster Playback Speeds on Mobile. Questo consiste nel proporre all’utenza la possibilità di riprodurre i contenuti a una velocità di 4 volte superiore alla norma. Tale funzionalità, seppure di nicchia, potrebbe essere utile per chi deve visionare rapidamente un filmato, soprattutto nel contesto dell’apprendimento.

Entrambe le funzioni sono considerate come sperimentali dalla compagnia. Ciò significa che non è ancora dato sapere se e quanto le stesse saranno effettivamente implementate su YouTube.