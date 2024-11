Zoom supera Microsoft Teams quando si tratta di funzioni AI?

Zoom e Microsoft Teams sono le due piattaforme che si contendono lo scettro di migliore app per videochiamate. Con la massiccia introduzione dell’Intelligenza Artificiale, la contesa sembra giocarsi anche su quale dei due servizi sfrutta al meglio questa tecnologia.

Secondo un recente rapporto di TestDevLab, questa sfida ha un vincitore, ovvero Zoom. Uno studio che ha messo di fronte l’app appena citata a tutti i principali strumenti relativi alle videoconferenze (da Microsoft Teams a Cisco Webex) ha dimostrato come la compagnia di Eric Yuan offre il software migliore. L’analisi ha preso in esame aspetti come accuratezza delle trascrizioni, riepiloghi delle riunioni oltre alle capacità conversazionali dell’AI.

Un’ottima notizia per Zoom che, tra l’altro, ha di recente annunciato una nuova versione del suo AI Companion, che include nuove funzionalità legate a questa tecnologia emergente.

L’AI di Zoom batte la concorrenza in ogni test effettuato

Il rapporto di TestDevLab evidenzia come Zoom presenti il più basso tasso di errore di parole nelle trascrizione delle riunioni, fermandosi a un confortante 7,40%. Fanno peggio Webex (10,16%) e soprattutto Teams (11,54%).

I dati premiano Zoom anche per quanto riguarda la velocità di risposta quando si tratta di AI conversazionale. L’app in questione fornisce risposte con una velocità media di 4716,1 millisecondi, quasi il doppio rispetto a Microsoft Teams, che si ferma a 9269,9 millisecondi.

Altro dato interessante riguarda quello che viene definito da TestDevLab come “stabilità di risposta rapida” ovvero la capacità dell’app analizzata di fornire una risposta simile a tutti i partecipanti di una riunione. Zoom, sotto questo punto di vista, sembra offrire maggiore uniformità raggiungendo una percentuale di risposte identiche pari al 96%. Teams si ferma invece a 89%, mentre Webex raggiunge solo l’84%.

A rendere particolarmente interessante Zoom sono anche le frequenti novità che riguardano tale piattaforma. Giusto qualche settimana fa, per esempio, è stata integrata una nuova funzione per creare avatar gestiti attraverso l’AI.