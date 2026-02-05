100 milioni di brani, zero pubblicità, migliore qualità sonora: Apple Music offre 1 mese di prova

I prodotti Apple li conoscono tutti: iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, tutti accomunati da una qualità superiore alla media. La stessa qualità, la migliore disponibile al momento, dei 100 milioni di brani che compongono il catalogo di Apple Music, il servizio di streaming musicale dell’azienda di Cupertino, che si contraddistingue per l’assenza assoluta di pubblicità: chi sta cercando una nuova piattaforma di ascolto, ed è la prima volta che prende in considerazione Apple Music, può beneficiare di una prova gratuita di 1 mese.

D’altronde febbraio rimane un mese strategico per la musica, data la programmazione qui in Italia del Festival di Sanremo, la manifestazione canora più importante del nostro Paese, che ogni anno regala singoli, cover e duetti di grande successo. Riuscire ad avere tutto questo a portata di un tap, senza fastidiose interruzioni pubblicitarie, per giunta gratis per un mese, sarebbe un bel colpo per tutti gli amanti della musica.

Per i nuovi iscritti

La prova gratuita della durata di 1 mese è valida per i nuovi abbonamenti, o meglio per tutti coloro che si iscrivono per la prima volta ad Apple Music. Il periodo di prova può perfino essere esteso a tre mesi acquistando un nuovo dispositivo Apple idoneo, a patto di non aver già usufruito della prova in precedenza: i prodotti idonei sono iPhone, Apple Watch, AirPods, cuffie Beats, HomePod e Mac.

Al termine della prova, il piano Individuale si rinnova a 10,99 euro al mese. Volendo, è possibile scegliere anche il piano Famiglia a 16,99 euro al mese, piano che permette di condividere il servizio streaming con altre cinque persone, oppure il piano Studenti a 5,99 euro al mese, piano rivolto esclusivamente a chi va all’università.

Ricordiamo infine che Apple Music Individuale e Famiglia sono inclusi anche in Apple One, l’abbonamento che a partire da 19,95 euro al mese riunisce fino a cinque servizi Apple.

