150 GB in 5G a 5,99€/mese: passa a Lyca Mobile e ottieni 2 mesi gratis

Tanti Giga, velocità in download e upload ed elevata copertura: questi gli elementi caratteristici che cerchiamo in un’offerta di telefonia mobile. Se poi c’è la possibilità di risparmiare sul canone mensile e non avere vincoli contrattuali il vantaggio aumenta ancora di più. È quello che prevede la nuova offerta di Lyca Mobile che a soli 5,99€ ogni 30 giorni mette a disposizione 150 Giga di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati e due rinnovi gratuiti. Attiva subito l’offerta.

Perché passare a Lyca Mobile

L’elemento distintivo delle offerte di Lyca Mobile è il rapporto qualità-prezzo. Il costo del piano, infatti, è davvero basso a fronte di SMS e minuti illimitati e ben 150 Giga di traffico dati in 5G. Il paragone con altre offerte risulta sorprendente, considerando che per avere le medesime condizioni spesso bisogna pagare almeno 9,99€ al mese e non avere gli SMS o i minuti illimitati o dover pagare un extra per il 5G.

Lyca Mobile non solo include tutto nella stessa tariffa, ma garantisce anche due rinnovi gratuiti e la possibilità di cambiare offerta in qualsiasi momento senza vincoli o penali. I piani Lyca Mobile, infatti, non sono in abbonamento, ma prepagati, quindi, possono essere modificati con maggiore libertà. I clienti Lyca Mobile, inoltre, hanno accesso prioritario ed esclusivo a diverse offerte, potendo di volta in volta valutare in base alle proprie esigenze quale tariffa sottoscrivere.

In più nella nuova offerta di Lyca Mobile sono inclusi anche 8 Giga di traffico dati per il roaming nei Paesi UE e la possibilità di richiedere l’attivazione tramite eSIM o SIM fisica tradizionale.

Attiva ora 5G Portin 599, la nuova offerta Lyca Mobile disponibile solo online, e risparmia circa 50€ all’anno per avere tutto quello di cui hai bisogno per navigare e chiamare in libertà dal tuo smartphone.