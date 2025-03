150 Giga in 5G con Lyca Mobile a soli 5,99€ al mese e due rinnovi gratis

Essere connessi online non è più una scelta, ma una necessità. Per lavoro e per lo studio, ma anche per l’intrattenimento, la sicurezza, la socialità e la gestione della propria casa, non possiamo fare a meno di avere uno strumento – in modo particolare lo smartphone – con il quale accedere alla connessione Internet. Per rispondere prontamente a tutte queste necessità ciò di cui abbiamo bisogno è un’offerta di telefonia che unisca quantità di Giga, velocità e convenienza. Con Lyca Mobile è possibile avere 150 Giga di traffico in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ ogni 30 giorni. Ma ci sono anche altri vantaggi.

L’offerta 5G Portin 599 di Lyca Mobile

L’ultima offerta di Lyca Mobile, 5G Portin 599, è attivabile esclusivamente online e rivolta a tutti i clienti che portano, da qualsiasi operatore, il proprio numero in Lyca Mobile. L’offerta include 150 Giga di traffico in 5G (e 8 Giga in roaming in Europa), minuti e SMS illimitati e due rinnovi gratuiti. È un’offerta ideale per unire convenienza economica a vantaggi quotidiani.

Con i 150 Giga in 5G disponibili ogni 30 giorni, infatti, si possono riprodurre contenuti in streaming in alta definizione, partecipare a videoconferenze senza interruzioni e scaricare file anche di grandi dimensioni in tempi veloci.

Grazie ai due rinnovi gratuiti è inoltre possibile estendere ulteriormente i vantaggi dell’offerta, consentendo una continuità di servizio che risponde perfettamente alle esigenze dei consumatori moderni. Questa soluzione è ideale per studenti, professionisti e famiglie che vogliono sfruttare il potenziale del 5G senza preoccuparsi di costi aggiuntivi o vincoli contrattuali. Le offerte di Lyca Mobile, infatti, sono prepagate e non prevedono abbonamenti mensili: paghi solamente per ciò di cui hai bisogno.

Attivando ora l’offerta 5G Portin 599, avrai tutto quello di cui hai bisogno per una connessione potente e stabile a un prezzo imbattibile.