1Password è probabilmente l’app di gestione delle password più popolare in assoluto e oggi si arricchisce di nuove utili funzionalità. In particolare, la società ha annunciato una semplificazione del processo di accesso su nuovi dispositivi e un nuovo strumento di recupero dell’account quando vengono perse sia la password principale che la chiave segreta.

1Password introduce i codici di recupero e un’esperienza d’accesso semplificata

Grazie ai codici di ripristino, la piattaforma ora permette ai clienti di recuperare il proprio account nel caso questi non riescano in alcun modo a ricordare la password. In realtà, 1Password prevede già un “kit di emergenza” che include una chiave segreta, da utilizzare quando la password principale è stata smarrita o dimenticata. Tuttavia, prima di oggi, senza chiave di accesso non era possibile in alcun modo riprendere il controllo dell’account.

Con l’ultimo aggiornamento di 1Password, gli utenti possono ora generare un codice di ripristino. L’azienda consiglia di procedere il prima possibile (Gestisci Account > Accesso e ripristino > Imposta codice di ripristino), perché – per ovvi motivi – il codice non può essere creato dopo che l’utente è stato “buttato fuori” dal suo account. Una volta generato, può essere utilizzato in qualsiasi momento, comunicando però l’indirizzo email associato al profilo. Almeno quello, bisogna ricordarlo…

Per quanto riguarda la nuova esperienza d’accesso, è ancora in versione beta ma promette di rendere più semplice il login sia su un nuovo dispositivo che tramite browser web. Gli utenti potranno infatti accedere rapidamente attraverso la scansione di un codice QR, proprio come è possibile fare per WhatsApp su desktop o per accedere tramite SPID ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Come già sottolineato, l’accesso tramite QR Code è al momento in fase di test nel canale beta. I codici di recupero sono invece disponibili per tutti a partire da oggi.