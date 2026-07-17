1Password porta Claude negli account senza rivelare le password

L’evoluzione degli assistenti AI sta cambiando il modo in cui interagiamo con il web: non più semplici strumenti di supporto, ma sistemi capaci di completare operazioni complesse come acquisti, prenotazioni e gestione degli account.

Questo salto introduce però un nodo critico, quello dell’autenticazione. Consentire a un agente di accedere a servizi online senza esporre password e codici è una sfida concreta. In questo contesto si inserisce 1Password for Claude, integrazione sviluppata con Anthropic che punta a mantenere il controllo delle credenziali nelle mani dell’utente, evitando che il modello AI possa leggerle o memorizzarle. L’obiettivo è definire un nuovo standard di sicurezza pensato per l’uso quotidiano degli agenti digitali.

Come funziona l’integrazione

Il sistema si basa su una cosiddetta zero-exposure architecture, progettata per separare completamente l’agente AI dai dati sensibili. Quando Claude deve effettuare un accesso, non riceve direttamente le credenziali: invia invece una richiesta a 1Password indicando il servizio e l’azione da eseguire. A quel punto interviene l’utente, che visualizza una finestra chiara con i dettagli della richiesta e può approvarla tramite autenticazione biometrica.

Solo dopo il consenso, 1Password inserisce automaticamente username, password o codici temporanei nella pagina web, senza mai renderli visibili all’AI. Il modello non può salvarli, leggerli o trasmetterli. Terminata l’operazione, l’accesso viene revocato e il sistema verifica che non restino tracce dei dati sensibili. A questo si aggiunge Agentic Mode, una modalità dell’estensione browser che limita l’accesso al vault: Claude può usare solo le credenziali autorizzate per quella specifica azione, mentre tutto il resto rimane isolato.

Sicurezza, limiti e prospettive

Questo approccio affronta uno dei principali ostacoli dell’automazione agentica. Finora le alternative erano due: condividere le credenziali con l’AI, con evidenti rischi, oppure interrompere il flusso automatizzato per eseguire manualmente il login. La soluzione proposta da 1Password introduce un modello intermedio, in cui l’agente può “utilizzare” una credenziale senza mai conoscerla davvero.

Restano però alcune criticità. Dopo l’autenticazione, l’AI opera comunque all’interno di una sessione attiva, e il suo comportamento dipende dalle protezioni della piattaforma. Attacchi come la prompt injection possono tentare di manipolare l’agente inducendolo a compiere azioni non previste. 1Password ha integrato controlli per mitigare questi scenari, ma la supervisione dell’utente resta centrale.

L’integrazione è disponibile inizialmente su macOS e richiede app desktop, estensioni browser e l’ambiente Claude. Supporta login e codici OTP, con l’obiettivo di estendersi a dati di pagamento e identità digitale.