2 Smart tracker in offerta su Amazon con coupon, costano meno di 30 €

Chi voleva acquistare un localizzatore di buon livello, potrà averne due al prezzo di uno. Come sempre ci pensa Amazon e questa volta la proposta riguarda due smart tracker di Atuvos.

Il prezzo scende a 29,99 € grazie al coupon da 10 € che bisognerà attivare all’interno della pagina di acquisto.

Gli smart tracker di Atuvos sono in promo, ecco le specifiche

Acquistando questi due localizzatori, gli utenti potranno anche utilizzare l’applicazione “Dov’è” di Apple. Gli smart tracker Atuvos sono infatti compatibili con gli iPhone. Venendo al funzionamento, hanno un piccolo speaker integrato che l’utente potrà far suonare proprio per aiutarsi a ritrovare l’oggetto smarrito.

Oltre a questo, si potranno trovare gli oggetti più lontani grazie a tutti i dispositivi sulla rete, che contribuiranno a costituire un filo conduttore. Gli smart tracker di Atuvos possono essere ritrovati facilmente, basterà metterli in modalità smarrito e ricevere una notifica automatica nel momento in cui verrà rilevato il localizzatore all’interno della rete dell’app “Dov’è”.

Ricordiamo che sono anche resistenti all’acqua grazie alla certificazione IP67 e inoltre sono alimentati da una batteria a bottone chiaramente sostituibile. La durata è superiore ad un anno. Sarà l’applicazione ufficiale ad avvisarvi quando sarà il momento di cambiarla.

Tutti gli utenti che hanno bisogno di un prodotto utile per non perdere le loro chiavi o qualsiasi altro oggetto al quale tengono particolarmente, possono rifarsi acquisti smart tracker. Atuvos è una delle aziende più prese in considerazione per quanto concerne questa tipologia di dispositivi ed infatti lo testimoniano i tanti acquisti su Amazon.

Oggi il prezzo, grazie al coupon da 10 € presente in pagina, scende a 29,99 €. Potrebbe essere questa l’idea regalo perfetta per gli utenti che non sapevano cosa regalare ai propri cari. Sarà a casa vostra entro domenica 24 dicembre, proprio giusto in tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.