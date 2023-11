4 telecamere Blink Outdoor a prezzo shock, sono al 55% su Amazon

Un buon set di telecamere potrebbe tornare certamente utile in più situazioni, soprattutto per chi ha la necessità di monitorare l’ambiente esterno. Quando si esce di casa, spesso ci si fa prendere dall’ansia che qualcuno possa introdursi all’interno del giardino o del luogo antistante la propria abitazione ed è per tale motivo che Blink, brand di Amazon, arriva in vostro soccorso.

Proprio sul sito e-commerce, oggi c’è un’offerta straordinaria che riguarda le telecamere Outdoor. Non ce n’è solo una in promo, neanche due, ma ben 4 videocamere in un’unica soluzione. Esatto, con un unico acquisto in sconto potrete portare a casa 4 “occhi” esterni da posizionare lungo il perimetro della vostra abitazione o in più punti.

Il prezzo scende addirittura del 55% con uno sconto mostruoso che porta le Blink Outdoor a costare ben 170 € in meno. Il costo finale sarà di 139,49 € con due anni di garanzia. Questa è un’offerta con accesso anticipato per il Black Friday.

Le telecamere Blink Outdoor sono in sconto, ecco le specifiche

Dotate di risoluzione in alta definizione e di un’alimentazione a batteria che consente l’istallazione senza fili, le telecamere Blink Outodoor sono una garanzia. Gli utenti possono portarle a casa oggi con un grande sconto beneficiando quindi di tutte le funzionalità. Sono state prodotte per stare all’intemperie, senza alcun tipo di problema, essendo dunque impermeabili e quindi resistenti anche a piogge incessanti.

Garantiscono la visione notturna e possono rilevare il movimento, con una notifica istantanea che avviserà l’utente. Sono provviste anche di audio bidirezionale, così da ascoltare ciò che accade nell’ambiente e da poter riprodurre anche la propria voce tramite il pratico altoparlante. Ovviamente tutte le telecamere sono compatibili con Alexa.

Oggi il prezzo di questo set di videocamere scende del 55%, arrivando sotto alla metà. Il costo totale sarà quindi di 139,49 € in sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.