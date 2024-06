70% di sconto su tutti i piani a vita di Internxt: niente più problemi di spazio

Internxt ha pensato a tutti quelli che si sono stancati di pagare ogni mese per uno spazio di archiviazione nel cloud o per coloro che hanno problemi di spazio sui dispositivi. Con il 70% di sconto su tutti i piani a vita, potranno adesso dire addio ai canoni di abbonamento. Insomma, paghi una volta e non ci pensi più. Nessun costo nascosto, zero sorprese.

70% di sconto su tutti i piani a vita: un’offerta imperdibile

Internxt offre spazi di archiviazione molto ampi, così potrai salvare tutti i tuoi file, foto e video senza dover cancellarne qualcuno. I vantaggi sono tantissimi: file crittografati end-to-end, distribuiti in data center sparsi in tutta Europa. Inoltre, i tuoi dati saranno accessibili da qualsiasi dispositivo.

Se sei sempre in movimento, puoi condividere i file con altri utenti o con chiunque altro attraverso link sicuri, salvaguardando così la tua privacy. Sappi che Internxt è un’azienda europea che prende sul serio la questione della privacy: i tuoi dati non saranno mai venduti a terzi. Inoltre, l’azienda è conforme al GDPR. Significa che i tuoi dati sono protetti seguendo le normative più severe in Europa.

Andiamo a vedere quali sono i prezzi dei piani a vita scontati:

piano Lite da 2TB a soli 299 euro invece di 900 euro;

invece di 900 euro; piano Pro da 5TB a 549 euro , anziché 1.900 euro;

, anziché 1.900 euro; piano Ultra da 10TB a 849 euro invece di 2.900 euro.

Ecco perché questa offerta con il 70% di sconto su tutti i piani a vita è imbattibile. Non stare lì a pensare troppo: un’opportunità così non capita tutti i giorni. Investi oggi e dimenticati della scocciatura dei pagamenti mensili o dei problemi di spazio sui tuoi dispositivi.