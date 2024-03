A questo tablet Android non manca nulla e costa MENO DI 90€

Pur non essendo un top di gamma gli iPad o i Samsung Galaxy Tab S, questo tablet Android firmato Oukitel può regalare grosse soddisfazioni. Innanzitutto costa meno di 90€ grazie al doppio sconto Amazon, e poi arriva con un design full-screen, una batteria da 8000mAh, 12GB di RAM e Wi-Fi.

Insomma, ha tutto quello che serve per un’esperienza d’uso completa e solida, sia in ambito di intrattenimento che di produttività. Per completare l’acquisto a prezzo scontato è necessario applicare il coupon del 20% e poi inserire il codice promozionale RXUZLEVR per un ulteriore risparmio del 30%.

Design full screen e performance di buon livello: il tablet Android di Oukitel a meno di 90€ è un Best Buy

L’Oukitel OT6 è un tablet Android 13 da 10,1 pollici che si distingue per la sua robustezza, versatilità e convenienza. Offre un’esperienza utente fluida e coinvolgente, grazie al potente processore octa-core, all’ampio display HD+ e alla batteria di lunga durata.

Questo tablet Android sfoggia un design elegante e moderno con un corpo in metallo resistente e un bordo sottile che lo rende comodo da impugnare. Il display HD+ da 10,1 pollici offre immagini nitide e luminose con colori vivaci e ampi angoli di visuale. La tecnologia IPS garantisce una migliore riproduzione dei colori e una maggiore visibilità in ambienti luminosi.

Il dispositivo è alimentato da un processore octa-core abbinato a 12GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB tramite scheda microSD). Il tablet è in grado di gestire con fluidità diverse applicazioni, multitasking e giochi. A proposito di app, ci sono tutte quelle di Google che ogni giorno utilizzano milioni di utenti, compreso il Play Store.

La batteria da 8000 mAh è certamente uno dei punti di forza del dispositivo. Garantisce infatti una lunga autonomia fino a 10 ore di utilizzo con una singola carica, e poi supporta tecnologia di ricarica rapida da 18W. In termini di connettività, poi, c’è davvero tutto il necessario: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento di dati.

