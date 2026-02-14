A San Valentino regalati ExpressVPN: fino all'81% con la promo romantica

Scopri l’offerta di San Valentino su ExpressVPN: fino all’81% di sconto, VPN sicura e veloce, streaming globale, protezione avanzata e bonus esclusivi.
Roberta Bonori
Pubblicato il 14 feb 2026
A San Valentino, regalati la visione del tuo film d’amore preferito. Se non esiste su nessuna piattaforma del tuo paese… cercalo altrove, grazie alla VPN di ExpressVPN e alla promo di San Valentinoche ti permette di risparmiare fino all’81% dal prezzo originale!

Con una VPN non accedi solo a cataloghi di film e serie tv da tutto il mondo, ma puoi anche utilizzarla per “abbattere” le barriere e parlare con la tua anima gemella che si trova oltreoceano. Insomma, ci sono infiniti motivi per avere ExpressVPN, e oggi te ne diamo uno in più: il prezzo di soli 2,09€ al mese per 28 mesi!

Oltre 2 anni di prezzo piccolissimo

E non finisce qui: spendendo poco di più, ovvero 2,79€ sempre per 2 anni + 4 mesi, ottieni il piano ExpressVPN avanzato. Oltre ad avere 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, hai la migliore VPN della categoria da poter utilizzare su 12 dispositivi simultaneamente. Non solo: anche una protezione avanzata che blocca pubblicità e siti dannosi, un gestore di password iper sicuro, e ben 3 giorni di eSim holiday.com inclusi.

In più, con ExpressVPN puoi vivere ogni esperienza online con la massima tranquillità, sapendo che i tuoi dati personali sono protetti da una crittografia di livello militare e da server ultra veloci sparsi in tutto il mondo. Che tu stia guardando una serie romantica in streaming, facendo videochiamate con chi ami o semplicemente navigando sui social, la connessione resta stabile, sicura e senza limiti. E se stai pianificando una fuga romantica, i 3 giorni di eSim inclusi di holiday.com diventano un valore aggiunto prezioso, per restare sempre connesso anche all’estero senza costi extra e senza stress. Approfitta ora della promo, scegli il piano più adatto a te e trasforma ogni giorno in un piccolo momento speciale, online e offline.

