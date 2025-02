A tutta fibra: l'ultima mossa di Fastweb è da scacco matto

I nuovi clienti della fibra di Fastweb possono ottenere una riduzione significativa della tariffa mensile aggiungendo l’offerta Fastweb Mobile con 150 Giga in 5G. Presa singolarmente, Fastweb Casa Light costa 27,95 euro al mese, prezzo che scende a 23,95 euro se si sceglie di attivare anche la promozione mobile in 5G, per una spesa complessiva di 31,90 euro al mese.

Si tratta di uno dei prezzi più bassi del mercato per chi è alla ricerca di una promozione che unisce sia la fibra che un’offerta mobile per il proprio smartphone. Per quanto riguarda i costi di attivazione, è previsto un unico contributo di 10 euro per la SIM o eSIM del telefono.

L’offerta fibra + mobile di Fastweb

L’unione di Fastweb Casa Light e Fastweb Mobile al prezzo scontato di 31,90 euro al mese costituisce l’offerta fibra + mobile dell’azienda italiana di telecomunicazioni. Con la prima si ottiene la fibra ultraveloce per la casa (fino a 2 Gigabit/s in download), l’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 e l’accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy.

Oltre alla velocità di connessione, l’altro punto di forza dell’offerta è il router, che grazie all’integrazione della tecnologia Wi-Fi 6 garantisce copertura e stabilità della rete migliori in ogni angolo della casa. Tra le altre cose è compatibile anche con il Wi-Fi Booster, un amplificatore Wi-Fi che supporta l’assistente vocale Alexa, tramite cui si può gestire la connessione con la propria voce.

C’è poi Fastweb Mobile, che al prezzo di 7,95 euro al mese include 150 Giga in 5G, minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e 100 SMS. L’offerta non prevede alcun costo nascosto né vincoli di durata, mentre per il roaming vi sono 11 Giga dedicati (il traffico dati vale anche nel Regno Unito, in Svizzera e in Ucraina).

Per beneficiare dunque del prezzo scontato di 23,95 euro al mese della fibra di Fastweb, anziché 27,95 euro, è sufficiente aggiungere all’offerta anche Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese.