Abbott Elementary 4: la prima parte della nuova stagione è su Disney+

Da oggi, mercoledì 26 febbraio, sono disponibili i nuovi episodi della serie tv Abbott Elementary, arrivata alla sua quarta stagione. Tornano dunque le (dis)avventure di Janine e dei suoi colleghi della Abbott, l’ormai conosciutissima scuola elementare di Philadelphia.

I primi otto episodi di Abbott Elementary 4 sono disponibili in esclusiva su Disney+, la piattaforma streaming dove è possibile recuperare anche tutte le prime tre stagioni. Negli Stati Uniti il nuovo capitolo della sitcom ideata da Quinta Brunson è iniziato lo scorso 9 ottobre, con l’ultima puntata in programma per il 16 aprile. In totale ci attendono 22 episodi, così come era avvenuto nella seconda stagione.

Per vedere i nuovi episodi di Abbott Elementary occorre quindi l’iscrizione a Disney+, scegliendo tra i piani Standard con pubblicità, Standard e Premium. I prezzi partono da 5,99 euro al mese, vale a dire il costo del piano Standard con pubblicità.

Abbott Elementary 4 su Disney+

È appena iniziato un nuovo anno scolastico alla Abbott, l’istituto al centro delle vicende di Abbott Elementary, sitcom vincitrice di tre Golden Globe e quattro Emmy. Tra genitori problematici, feste scolastiche spesso e volentieri fuori controllo e tagli ai fondi per la scuola, i maestri della scuola elementare più famosa della televisione tornano in classe.

A proposito di ritorni, alla Abbott si rivede anche l’insegnante Janine, interpretata da Quinta Brunson (ideatrice della serie). Nata e cresciuta proprio a Philadelphia, grazie alla sua creatura televisiva la Brunson ha conquistato due vittorie agli Emmy Awards (miglior attrice protagonista in una serie commedia, miglior sceneggiatura in una serie commedia) e altrettante ai Golden Globe (miglior attrice in una serie commedia o musicale, miglior serie commedia o musicale).

Il trailer di Abbott Elementary 4

Ecco il trailer della quarta stagione di Abbott Elementary, con protagonisti gli attori Quinta Brunson, Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti, Sheryl Lee Ralph e William Stanford Davis.