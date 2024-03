Accessori informatici da ispettore Gadget dei quali forse non conoscevate l'esistenza

Il mondo degli accessori informatici è così vasto che potreste non esservi mai imbattuti in qualche oggetto che, diversamente, vi avrebbe aiutato a migliorare i vostri flussi di lavoro, la rete o, semplicemente, l’organizzazione della vostra scrivania.

In questi giorni ci siamo imbattuti in un post che offre un’efficace “carrellata” di tanti accessori sottovalutati, che possono però fare la differenza in molteplici situazioni. Tra i tanti spunti, gli adattatori e i cavi angolari RJ-45, gli adattatori da SATA a USB-C e USB-A (anche in versione angolare), i cosiddetti dongle WiFi o Bluetooth USB di dimensioni ridotte e molti altri ancora.

I suggerimenti sono frutto di 25 anni di esperienza nel campo informatico e possono risolvere davvero tante problematiche comuni.

Adattatori angolari Ethernet RJ-45, USB-C e USB-A

I notebook non montano ormai più porte Ethernet RJ-45 ma ci sono tanti dispositivi che ne fanno uso, dislocati nei posti più diversi. Con una spesa minima, è possibile trovare e acquistare adattatori e cavi angolari RJ-45.

In commercio esistono anche pratici accoppiatori RJ45 ovvero dispositivi economici che consentono di “giuntare” cavi Ethernet che risultano corti. Non sono prodotti da utilizzare in un data center, scherza l’autore dell’articolo, ma per le utenze domestiche o semiprofessionali, quando non si superassero i 2,5 GbE, sono più che sufficienti.

Esattamente come nel caso di RJ-45, sono facili da reperire anche gli adattatori angolari USB-C/USB-A. Basta sfogliare queste pagine per identificare molteplici alternative.

Adattatori SATA a USB-C o USB-A

Quante volte avete clonato il contenuto di un hard disk su un nuovo SSD, semplicemente per rendere più veloce un vecchio sistema. Tante. Ora che Macrium Reflect Free non è più supportato (il programma resta comunque perfettamente funzionante), si può copiare Windows su SSD usando il comando dd e Linux.

Con una semplice ricerca, ad esempio, su Amazon Italia si possono trovare adattatori da SATA a USB-C/USB-A che permettono di collegare l’unità SSD di destinazione. Una volta completato il trasferimento dei dati, basterà smontare il vecchio hard disk e sostituirlo con l’unità SSD nettamente più performante.

Adattatori USB-A USB-C

Il nuovo punto di riferimento per la connessione dei dispositivi USB, sono ormai diventate le porte USB-C. I connettori USB-A, tuttavia, non sono stati spazzati via dalla faccia della Terra ed anzi gli utenti sfruttano diversi dispositivi di questo tipo.

In commercio si trovano adattatori, ovviamente di piccolissime dimensioni, da USB-A a USB-C o viceversa, a seconda delle specifiche esigenze.

Dongle WiFi o Bluetooth USB di dimensioni ridotte

Ci sono situazioni in cui ha senso arricchire il dispositivo con cui si ha a che fare abilitando il supporto WiFi o Bluetooth mediante un apposito dongle. Indipendentemente dalla presenza di un chip dedicato, è possibile aggiungere la connettività wireless in caso di specifiche necessità utilizzando dispositivi compatti come questi.

Il consiglio è di scegliere dongle basati su chip ampiamente conosciuti dai sistemi operativi in modo da non avere problemi. In questi casi, infatti, la connessione risulta fruibile senza l’installazione di driver.

Adattatore USB-C Micro USB

Al giorno d’oggi i dispositivi che usano il connettore Micro USB sono sempre meno comuni. Anche in questo caso, però, non sono ancora del tutto abbandonati. Per non essere costretti a ricorrere a cavi Micro USB dedicati, ci si può attrezzare con un piccolo adattatore USB-C a Micro USB.

Tale adattatore prende l’USB-C come alimentazione in ingresso ed è in grado di caricare dispositivi USB Micro.

Potete trovarli per circa 1-2 dollari, ad esempio su https://aliexpress.com, con le parole chiave “adattatore USB-C USB Micro” nella loro ricerca.

Adattatori USB-C per notebook e router 5,5 x 2,5 mm

Per l’alimentazione dei nuovi notebook, lo standard è al solito USB-C. In realtà, è possibile alimentare allo stesso modo anche portatili piuttosto vecchi. L’importante è che il caricabatterie USB sia in grado di fornire potenza sufficiente.

Ad esempio, un caricatore in grado di erogare 20V a 3,25A consente di ottenere 65W sufficienti per un datato ThinkPad X220/T420s o 20V a 6,75A per i 135W di un ThinkPad W520.

Gli altri accessori informatici degni di nota

Nell’articolo reperibile a questo indirizzo, potete trovate tanti altri spunti di grande interesse. Ad esempio il Boom Microphone Cable, un cavo che estende le funzionalità delle cuffie sprovviste di microfono, ad esempio le ottime Sony WH1000XM4.

Troverete anche dei suggerimenti per scegliere dei versatili supporti per le cuffie, le pennette dual USB-A USB-C, hub USB di piccole dimensioni, adattatori multiporta USB compatibili anche con Lightning, Micro USB e schede micro SD.

Credit immagine in apertura: StarTech/Amazon.