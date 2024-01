Acer Aspire All-in-One con Intel i3 e 8 GB di RAM al 10% su Amazon

Tra i computer desktop migliori in assoluto che Amazon poteva oggi proporre, ecco l’Acer Aspire C24-1700, un all-in-One.

Il prezzo da non perdere è di 559 €, grazie ad un’offerta a tempo che arriva con il 10% di sconto sul totale. Basterà attendere a domani per ricevere il prodotto direttamente a casa.

L’Acer Aspire C24-1700 è in sconto, ecco le sue caratteristiche

Partendo dal display, che è praticamente il cuore pulsante di questo computer desktop di Acer, si può notare la grande diagonale da 23,8″ basata su un pannello IPS. La risoluzione è in full HD, per cui le immagini saranno ottime sotto ogni punto di vista.

Per quanto riguarda l’hardware, siamo di fronte ad un equilibrio davvero interessante tra processore ed altre componenti. Ecco infatti un Intel Core i3-1215U che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna SSD.

Il sistema operativo è Windows 11 Home mentre per quanto riguarda gli accessori di contorno, non mancano mouse e tastiera cablati.

Con tutti i computer che ci sono in sconto su Amazon è davvero difficile scegliere quello che fa al caso proprio ed è per questo che consigliamo una soluzione del genere. Oggi torna in sconto il PC desktop migliore, quello che non ingombra visto che è composto solo da schermo, mouse e tastiera. L’Acer C24-1700 è ancora una volta presente sul sito e-commerce con un’offerta a tempo che vede il 10% in meno sul prezzo finale.

Il costo sarà di 559 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione entro un giorno lavorativo a casa vostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.