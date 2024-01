Acer Chromebook 314, il portatile perfetto al 27% di sconto su Amazon

È finalmente ritornato disponibile uno dei prodotti migliori per quanto riguarda il mondo dei computer portatili su Amazon. Stiamo parlando di un dispositivo prodotto dal marchio Acer, uno di quelli più convenienti dal punto di vista economico. Ecco che torna in sconto il Chromebook 314, dispositivo che vanta al suo interno ottime specifiche tecniche.

Per quanto riguarda il sistema operativo, non poteva mancare ChromeOS, in grado di rendere tutto molto più fluido e rapido. L’offerta a tempo oggi disponibile su Amazon permette a tutti di risparmiare il 27% pagando dunque solo 349 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

L’Acer Chromebook su Amazon in sconto, le specifiche

Con un display da 14″ con risoluzione full HD, questo Acer Chromebook 314 presenta anche ottime specifiche hardware. Si parte da un processore Intel Pentium Silver N5030 con una memoria RAM da 8 GB e una memoria eMMC da 64 GB. Per quanto riguarda la scheda grafica, ecco una Intel UHD.

In conclusione, ci sono da effettuare alcune precisazioni per chi vuole acquistare questo computer portatile. Non bisogna pensare al fatto che a bordo non ci siano caratteristiche tecniche di altissimo livello, in quanto l’aspetto fondamentale sta nel sistema operativo. L’Acer Chromebook, essendo tale, garantisce un’ottima fluidità proprio grazie a ChromeOS, nettamente più leggero rispetto a Windows. Basta quindi poco per farlo girare alla grande.

Oggi il prodotto peraltro arriva in esclusiva su Amazon, all’interno di un’offerta a tempo che comporta uno sconto del 27% sul prezzo originale di 479 €. In questo modo il prezzo finale sarà di 349 € e ci saranno anche due anni di garanzia con spedizione rapida in tre giorni a casa vostra.

