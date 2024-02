Acer Chromebook SOTTOCOSTO in esclusiva su Amazon (-120 €)

In offerta su Amazon oggi c’è lo spettacolare Acer Chromebook 314, computer portatile pieno di risorse che arriva in promo esclusiva.

È bastata un’offerta a tempo per vedere il prezzo scendere ulteriormente, garantendo agli utenti il risparmio che cercavano. Il prodotto, che mostra un display da 14″, sarà disponibile oggi e per poche altre ore a soli 329 € grazie all’ulteriore 6% di sconto. Ricordiamo che arriverà in un massimo di cinque giorni e con due anni di garanzia

Il Chromebook rapidissimo di Acer che ha 8 GB di RAM

L’inizio dell’anno anno di Amazon è stato entusiasmante, con un mese di gennaio pieno di offerte. Successivamente il colosso e-commerce ha scelto di continuare con questa linea, offrendo ad esempio il Chromebook di Acer in sconto: ha un processore Intel Pentium Silver N5030, una memoria RAM da 8 GB e una memoria eMMC da 64 GB. È proprio questo dunque il motivo per acquistarlo: la concentrazione di componenti hardware che garantiscono fluidità e affidabilità.

Il sistema operativo ChromeOS garantisce una velocità senza precedenti, come se si stesse utilizzando un vero top di gamma.

Chi sta cercando un motivo in più per acquistare questo computer, ne troverà davvero diversi. Innanzitutto bisogna ricordare che quando si parla di un Chromebook, conta poco dare peso alle specifiche in quanto la vera star è il sistema operativo. ChromeOS riesce infatti a dare il meglio di sé, offrendo fluidità e prestazioni, grazie alla sua estrema leggerezza. In più, con questo computer Acer si può beneficiare di un design fantastico, come se si avesse tra le mani un top di gamma.

Il prezzo poi è la vera punta di diamante siccome grazie al 6% ulteriore, si scende a 329 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.