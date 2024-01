Acer Nitro da 24", il monitor da gaming al 17% di sconto su Amazon

Ogni monitor gode delle sue caratteristiche tecniche, ma quando si va nella gamma Nitro di Acer, la situazione cambia esponenzialmente. Questa volta il grande sconto è arrivato su Amazon con uno schermo dall’ampiezza di 24″ e con un’ottima risoluzione.

In un connubio perfetto tra design e caratteristiche tecniche, il prodotto oggi in vendita sul famoso sito e-commerce risulta uno dei più acquistati dell’ultimo periodo.

L’Acer Nitro KG242 è in sconto con il 17% in meno rispetto al solito e con un prezzo totale di soli 99,90 €. Con due anni di garanzia e con la spedizione rapida entro domani 4 gennaio, questo monitor rappresenta oggi un bet-buy.

Il monitor di Acer è in sconto, la serie Nitro colpisce ancora

Già dal design si nota che questo monitor Acer Nitro risulta perfetto per il gaming: in un setup desktop di livello, riesce a fare la sua gran figura. Dotato di un pannello IPS da 24″ di ampiezza e di una risoluzione in Full HD con 100 Hz di refresh rate, questo schermo è davvero ottimo.

Ci sono le principali tecnologie che agevolano gli occhi e soprattutto ci sono anche degli speaker integrati per l’audio.

Sono stati molti i monitor che sono passati su su Amazon in questi giorni in forte sconto, ma a quanto pare siamo di fronte al migliore in rapporto qualità-prezzo. L’Acer Nitro da 24″ di ampiezza è probabilmente il pezzo pregiato del mercato attualmente, visto che include tutte le migliori tecnologie, un’ottima risoluzione e soprattutto un prezzo invidiabile.

Amazon lancia il 17% di sconto con questa offerta a tempo, per un prezzo totale di 99,90 €. In questo modo tutti potranno acquistarlo, senza troppi problemi, anche perché è previsto il reso entro 30 giorni. La spedizione a casa vostra arriverà già domani 4 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.