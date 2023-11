Acer Predator Helios Neo 16, il notebook da gaming con i9 è in sconto

Chi stava aspettando il momento più propizio per acquistare un notebook da gaming da portarsi dietro, potrà essere felice. Oggi in sconto su Amazon è arrivato l’Acer Predator Helios Neo 16, prodotto davvero perfetto e con un processore top di gamma a bordo.

Grazie allo sconto del 6%, il prezzo arriva a 1699 € con due anni di garanzia inclusi e spedizione veloce.

Amazon offre in sconto l’Acer Predator più ambito: le specifiche

L’estetica in questi casi fa gran parte del lavoro e questo non è un mistero. I prodotti di Acer, soprattutto quelli relativi alla linea Predator da gaming, sono bellissimi da vedere. Con gli anni il design è stato smussato e questo Helios lo dimostra in pieno.

Il Neo 16 è un capolavoro e con il suo display da 16″ rende tutto più bello. Si tratta di un’unità IPS dotata di una risoluzione WQXGA in 2560 x 1600 pixel. Il tutto con un refresh rate da 165 Hz, per favorire il gaming in maniera più fluida e performante.

Per quanto riguarda il processore, ecco il vero punto di forza: si tratta di un Intel Core i9-13900HX. La sua potenza viene tenuta a bada ed implementata allo stesso tempo da una memoria RAM da 16 GB DDR5, con l’SSD da 1 TB che contribuisce a conferire rapidità all’interno sistema. La scheda video dedicata è una NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB GDDR6.

La tastiera è retroilluminata con i soliti colori tipici che rendono l’impatto estetico devastante. In merito all’autonomia, non ci sono dubbi: questo computer può reggere per diverse ore senza problemi.

