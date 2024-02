Acquista il controller Xbox scontato su Amazon: lo trovi al 15% in meno

Non lasciarti scappare questa occasione su Amazon: se ti serve un controller Xbox per giocare sulle console Series X|S, One o un computer Windows, acquista il modello nella tonalità Velocity Green al 15% in meno. Per poco non si avvicina al minimo storico!

Ordina il controller Xbox da Amazon mentre è in sconto

Scopri il design rimodernato del Controller Wireless per Xbox, con le sue superfici sagomate, form factor ergonomico con presa testurizzata sui grilletti e D-pad ibrido, e pulsante Condividi per immortalare i tuoi momenti preferiti in-game e condividerli con il mondo!

Regola il controller sulla base delle tue esigenze sfruttando le opzioni di mappatura dei pulsanti disponibili sull’app Accessori. Inoltre, puoi immergerti completamente nei suoni del gioco grazie alla presenza del jack per cuffie da 3,5 mm. Tramite Wireless e Bluetooth, poi, puoi collegarti a PC, telefoni e console senza la necessità di cavi potenzialmente fastidiosi.

Con l’acquisto di questa periferica, oltretutto, otterrai anche un buono del 33% per risparmiare su Game Pass per PC, consentendoti di provare centinaia di videogiochi senza acquistarli a titolo definitivo, ma a un prezzo estremamente accessibile.

Quanto costa il controller? 54,99 euro al posto di 64,99 euro, contro il minimo storico precedentemente registrato di 47,99 euro. La consegna viene garantita da Prime entro una settimana. Le batterie per l’uso wireless non sono incluse.

