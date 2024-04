Acquista il Controller Xbox su Amazon e risparmia: ora costa il 25% in meno!

Avere un controller Xbox in più in casa per divertirsi con gli amici su console o su PC Windows non fa mai male e, al posto di mouse e tastiera, su certi giochi è un “must” avere la periferica da usare wireless o cablata, a una distanza maggiore dallo schermo per uno spettacolo migliore. Approfitta quindi delle offerte Amazon del momento e acquista il controller ora che è disponibile al 25% in meno!

Controller Xbox in sconto su Amazon: non perdertelo

Nella colorazione Bianco il controller Xbox è elegante e non stona quando lasciato sopra qualsiasi mobile, diventando quasi un elemento di design grazie alle linee moderne. A proposito di design, Microsoft in questa versione ha implementato texture antiscivolo ai grilletti e un D-Pad ibrido reattivo per un’esperienza di gioco migliorata e più precisa nei controlli.

Il pulsante Condividi serve per salvare istantanee e clip dei tuoi momenti di gioco preferiti, cosicché tu poi possa caricarli sui social network e mostrarli agli amici e contatti appassionati di videogiochi come te. Per divertirsi immergendosi ancora di più nel gioco, poi, il jack da 3,5mm permette di collegare cuffie compatibili ed isolarsi, evitando di diffondere suoni tramite TV e monitor dotati di altoparlanti.

Per un periodo di tempo limitato potrai quindi acquistare il controller al 25% in meno, a esattamente 44,99 euro al posto di 59,99 euro. La consegna è garantita in un giorno e a costo zero. In più, dopo l’acquisto riceverai via e-mail un codice sconto del 33% per PC Game Pass!