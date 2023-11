Sta facendo il giro del web la storia di un utente Reddit a dir poco sfortunato. Ha acquistato un iPhone 15 Pro Max direttamente dal sito web di Apple ma ha ricevuto un clone Android con un software personalizzato per risultare identico o quasi a iOS 17.

L’utente “theEdmard” racconta di aver acquistato lo smartphone top di gamma sul sito del gigante di Cupertino. Il modo più sicuro per evitare problemi di ogni tipo. O almeno così pensava. In realtà, aperta la confezione, si è ritrovato tra le mani uno smartphone con pellicola già applicata (cosa assolutamente insolita per un nuovo iPhone) e con un display pessimo in termini di qualità e con cornici spesse e non simmetriche. Insomma, l’opposto di un iPhone 15 Pro Max.

Anche il processo di configurazione iniziale ha destato sospetti, fortuna però che il malcapitato non ha inserito le credenziali del suo Apple ID. La cosa più assurda, ha spiegato Ed, è che il numero di tracciabilità del pacco era proprio quello fornito da Apple al momento dell’acquisto.

Le anomalie però non finiscono qui, perché una volta acceso, l’utente ha notato nella Home del dispositivo alcune applicazioni preinstallate: YouTube, Facebook e TikTok. «Il sistema operativo è difettoso e orribile, la fotocamera è pessima e si blocca se provi ad interagire con l’interfaccia», ha scritto su Reddit.

Ma come è possibile che sia accaduta una cosa del genere? È forse colpa di un dipendente della società di consegna (Dynamic Parcel Distribution)? L’utente ha ovviamente contattato l’azienda, che però assicura che il pacco non è mai stato aperto e/o manomesso. Nel frattempo “theEdmard” ha aperto un ticket di supporto con Apple. La società sta indagando per trovare il reale responsabile, quindi bisognerà attendere.