Acquista su Amazon l'HP Chromebook, il PC costa solo 200 EURO

È in sconto oggi uno dei computer portatili più desiderati in assoluto su Amazon. La qualità del marchio HP è inconfondibile e nel caso di questo Chromebook si vede fin dal primo momento.

Il prezzo resta molto basso grazie al 15% di sconto che consente di pagarlo solo 229,99 € su Amazon. Ci saranno due anni di garanzia disponibili.

Il Chromebook di HP è una garanzia, il suo sistema operativo vola

Le linee di questo computer portatile sono inconfondibilmente state create dall’azienda, che infatti gli conferisce una grande resistenza e, perché no, anche una bella estetica.

Passando al piano tecnico, c’è poco da dire: questo PC garantisce prestazioni ottime grazie al perfetto connubio tra le specifiche tecniche e il sistema operativo. Si parte da un processore Intel, un Celeron N4120 che grazie ai 4 GB di memoria RAM presenti offre ottime prestazioni. Anche in termini di memoria interna, c’è pochissimo da dire: 64 GB eMMC fanno volare il sistema interno. ChromeOS infatti è la piattaforma più leggera esistente e sembrerà di avere a che fare con un PC molto più costoso. Display da 14″ a una risoluzione in full HD ed è un trionfo di colori e definizione.

C’è un motivo principale per cui acquistare questo computer portatile rispetto a tanti altri che costano di più: il rapporto tra qualità e prezzo. L’HP Chromebook 14a è infatti in grado di fornire le stesse prestazioni di un computer che costa il doppio, merito del sistema operativo. I componenti interni, che a qualcuno potrebbero sembrare non all’altezza, al contrario risultano fondamentali per far girare alla grande ChromeOS.

Pagare poco per avere tanto: questa è la filosofia giusta in questo caso. Con il 15% di sconto disponibile oggi nell’offerta a tempo di Amazon, il prodotto ha un prezzo finale di 229,99 €, davvero pochissimo. Basterà attendere due giorni per riceverlo e con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.