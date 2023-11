Action cam 4K al 50% di sconto su Amazon, è davvero stupenda!

Gli amanti dell’avventura e degli sport estremi potrebbero essere oggi alla ricerca di una action cam. Un prodotto davvero eccezionale è disponibile su Amazon ed è offerto dal marchio Timnut.

La fotocamera sportiva arriva oggi con il 23% di sconto e con un ulteriore coupon del 50%. Questo porterà il prezzo a soli 49,99 €.

La action cam di Timnut è in sconto, le sue specifiche

Le caratteristiche di questa telecamera sportiva sono davvero eccezionali, soprattutto se paragonate ai top di gamma assoluti. La action cam di Timnut, marchio non molto conosciuto ma dalle grandi qualità, concede la possibilità di registrare in 4K ultra HD, fino a 60 fps. Tutto in visuale a 170 gradi.

In questo modo le immagini saranno realistiche e renderanno perfettamente l’idea dell’avventura compiuta. Che sia dunque uno sport o magari una sessione di trekking, poco importa: la qualità registrata sarà eccezionale.

Il sensore in dotazione è da ben 20 MP, per cui sia foto che video risulteranno più che soddisfacenti. La fotocamera è inoltre in grado di arrivare fino a 40 metri sott’acqua, consentendo riprese mozzafiato anche a sub e diver di ogni genere.

Il vero punto di forza sta proprio nella stabilizzazione, siccome questa action cam integra al suo interno un giunto cardanico. Lo stabilizzatore EIS regolabile consente riprese ottime anche se vi trovate in corsa o magari a scalare una montagna.

Ad un prezzo del genere è davvero difficile trovare una action cam con queste caratteristiche. Proprio per tale motivo vi consigliamo di acquistarla qualora doveste trovarvi alle prime armi.

Il prodotto oggi, grazie al coupon del 50% disponibile su Amazon, garantisce un prezzo di soli 49,99 €. Complice di tutto ciò anche il 23% di sconto iniziale già applicato. Ricordiamo che potrete eventualmente restituirlo fino al 31 gennaio 2024.

