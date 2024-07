Activision e Call of Duty: Warzone, i videogame aiutano lo sviluppo dell'IA

Che l’Intelligenza Artificiale possa influenzare i videogiochi è più che comprensibile, ma che il rapporto tra le due parti possa ribaltarsi non è così scontato.

Eppure, grazie a un’iniziativa di Activision, un videogame ha dato un importante contributo per lo sviluppo dell’IA. Stiamo parlando di Call of Duty: Warzone e, più precisamente, di una mappa presente nel gioco, ovvero Caldera (i cui server sono stati chiusi il 21 settembre 2023). La software house ha infatti condiviso un set di dati open source estratto dalla mappa appena citata, offrendola ai ricercatori per studiare tali informazioni e utilizzarle per addestrare modelli IA.

Ma in cosa consiste questo pacchetto di dati? Secondo quanto affermato da Activision sul suo blog ufficiale si tratta di dati geometrici della mappa, oltre a diversi campioni (selezionati in modo casuale e anonimo) che mostrano come i giocatori tendono a muoversi nella mappa.

Activision vuole contribuire allo sviluppo dell’IA generativa

Come affermato da Michael Vance di Activision, questo database rappresenta una risorsa importante per chi lavora nell’IA, non solo nel contesto videoludico, risultando uno dei più grandi set disponibili in OpenUSD (un formato file utilizzato per creare contenuti 3D) esistenti. Il pacchetto completo è stato reso disponibile a chiunque attraverso la piattaforma GitHub.

Il CTO di Activision, Natalya Tatarchuk, ha sottolineato come l’industria dei videogiochi sta esplorando diversi modi per trarre vantaggio dall’IA generativa. Tutto questo lavoro può però andare oltre il semplice intrattenimento, trovando poi applicazioni molto più pratiche.

Un’altra notizia importante che riguarda l’IA generativa è la recentissima acquisizione di Leonardo.ai da parte di Canva. Anche se in questo caso non si tratta di videogiochi ma di generazione di immagini e video, si tratta di un ulteriore passo avanti per affinare questa nuova e intrigante tecnologia.