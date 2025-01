Adatta i servizi bancari al tuo stile di vita con il conto OnDemand di BPER

Oggi più che in passato si ha la necessità di poter avere una gestione semplice e veloce delle proprie risorse economiche. Gli approcci tradizionali delle banche con conti a costi fissi, canoni e soluzioni preimpostate non sono più funzionali per le esigenze della vita di oggi. La formula sviluppata da BPER con il conto OnDemand permette di non avere vincoli e poter contare su un pieno controllo delle proprie finanze. Apri ora il tuo conto online.

Caratteristiche, vantaggi e prospettive del conto OnDemand di BPER

Il conto OnDemand di BPER è disponibile in due piani: Light e Pro. Il conto Light prevede il canone zero per gli under 35 e gli over 35 che accreditano lo stipendio o la pensione o effettuano un bonifico mensile di 1000€. Ora anche il piano Pro è a costo zero per gli under 35 alle stesse condizioni del piano Light.

Compreso nel conto c’è la carta di debito Plus, i servizi digitali, i bonifici SEPA online, la consulenza dedicata in filiale o online e i prelievi gratuiti dagli ATM del gruppo BPER (per il conto Light) o di tutte le banche in Italia (per il conto Pro).

Il conto OnDemand di BPER è rivolto prevalentemente ai giovani che cercano una gestione finanziaria snella anche contando sull’app mobile dalla quale effettuare tutte le operazioni, alle famiglie che necessitano di una soluzione flessibile a coloro che non vogliono avere costi fissi.

Tra le peculiarità dei conti OnDemand di BPER c’è l’accesso a un home banking completo e affidabile, l’assenza di costi nascosti e la possibilità di fare costante riferimento a un consulente dedicato sia in filiale che online.

Inclusa nel conto OnDemand di BPER c’è la carta di debito Plus. Una carta che consente l’accesso ai servizi SiSalute con i quali risparmiare su visite specialistiche ed esami medici e la copertura Unipol per i biglietti degli eventi che vengono rimborsati in caso di imprevisti. Una soluzione che unisce risparmio, praticità e tutela per gestire al meglio la propria salute e il tempo libero.