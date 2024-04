Adattatore di rete Gigabit Ethernet in OFFERTA a 9,99€ su Amazon

Il TP-Link UE306 è un dispositivo piccolo ma particolarmente utile. È infatti un adattatore di rete da USB-A 3.0 a Gigabit Ethernet che può essere utilizzato con diverse tipologie di dispositivi, anche console portatili. Oggi questo accessori costa solo 9,99 euro (spedizione inclusa) grazie allo sconto del 31% proposto da Amazon e a quello aggiuntivo di 1€ che si ottiene applicando il coupon.

TP-Link UE306, l’adattatore di rete portatile per la tua connessione

Il TP-Link UE306 è un adattatore di rete da USB 3.0 a Gigabit Ethernet che consente di collegare computer portatili, Chromebook, desktop e altri dispositivi a una rete cablata. Offre una connessione internet stabile e veloce, ideale per attività come il gaming online, lo streaming video e il download di file voluminosi.

Il gadget ha un design compatto e leggero, che lo rende facilmente trasportabile in una borsa o nello zaino. Il suo corpo in plastica nera presenta un profilo sottile e un ingombro minimo, rendendolo ideale per l’utilizzo in viaggio o in ambienti con spazio limitato. Nonostante le sue dimensioni contenute, l’UE306 offre prestazioni di rete Gigabit Ethernet con velocità di trasferimento dati fino a 1000 Mbps.

L’installazione dell’UE306 è estremamente semplice. Basta infatti collegarlo a una porta USB 3.0 disponibile sul proprio dispositivo e il sistema operativo lo riconoscerà automaticamente. Non sono necessari driver aggiuntivi o configurazioni complesse.

L’adattatore di rete di TP-Link è compatibile con un’ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Chrome OS e Linux. Questo lo rende una soluzione versatile adatta a una vasta gamma di utenti.