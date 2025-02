Addio ad Amazon Appstore: l'alternativa a Google Play verso la chiusura

Dopo 14 anni di attività, Amazon ha annunciato la sua intenzione di chiudere Amazon Appstore. L’alternativa a Google Play Store non sarà più accessibile a partire dal prossimo 20 agosto.

Sebbene questa piattaforma sia utilizzata solo da una ristretta cerchia di utenti, questa sembra godere di una certa popolarità tra i possessori di dispositivi dei dispositivi Fire. Ciò non è però bastato a contrastare il dominio di Google, tanto da costringere Amazon ad arrendersi e abbandonare il progetto.

Ciò risulta impressionante sotto certi punti di vista: se anche l’azienda creata da Jeff Bezos non riesce a essere un valido concorrente per Google Play, di fatto c’è poca speranza di vedere nel breve-medio periodo uno store varamente competitivo.

Amazon Appstore alza bandiera bianca: quasi impossibile competere con Google Play Store

Negli ultimi due anni, Google ha regolarmente fatto notizia per una serie di casi anti-trust di alto profilo. Il più importante è stato un caso intentato da Epic Games nel 2020.

In questo procedimento veniva sostenuto come il colosso di Mountain View lavorasse attraverso un monopolio illegale sulla distribuzione di app Android nel Play Store. Il caso è stato deciso a favore di Epic l’anno scorso, anche se è ancora in corso di svolgimenti il conseguente appello.

Non solo: una recente indagine avrebbe ulteriormente messo in luce comportamenti considerabili come potenzialmente poco leciti da parte della piattaforma di Google e di App Apple Store nel Regno Unito.

Sebbene Amazon Appstore rappresenti solo una piccola nicchia di mercato, dimostra come effettivamente la posizione predominante di Google tenda, con la sua presenza a dir poco ingombrante, a “soffocare” qualunque tentativo per creare piattaforme alternative.