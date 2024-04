Addio ai CIBI calorici, la friggitrice ad aria MIGLIORE è in SUPER SCONTO

Il miglior modo per cucinare in maniera rapida e senza esagerare con le calorie e quello di farlo con una friggitrice ad aria di nuova generazione. Oggi la migliore, quella più acquistata in assoluto, è disponibile su Amazon di nuovo ad un prezzo straordinario. La COSORI da 4,7 litri è stata comprata da decine di migliaia di utenti negli scorsi mesi e sembra destinata a vendere ancora molto.

La sua estetica pulita, la sua potenza e soprattutto le sue impostazioni già pronte all’uso, ne fanno un vero portento. Oggi basta affidarsi ad Amazon per risparmiare sul suo acquisto, pagando questa friggitrice ad addirittura il 23% in meno. Il prodotto ha un costo finale di 99,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione entro due giorni.

La friggitrice di COSORI costa meno su Amazon, ecco le sue peculiarità

Partendo dalle informazioni base, siamo di fronte ad una friggitrice ad aria che vanta un cestello da 4,7 litri di capienza e che è totalmente rimovibile per essere lavato. COSORI ha pensato a tutto ed infatti la sua Air Fryer è silenziosissima. L’estetica è talmente pulita da farla sembrare un prodotto attempato, ma vista da vicino mostra fin da subito tutta la sua avanguardia.

Nella parte alta ecco il pratico display dove leggere le informazioni e tutti i tasti soft touch. Ci sono inoltre 9 impostazioni già pronte per l’uso per cucinare svariate tipologie di cibi. La vera forza di questa friggitrice è il preparare le pietanze in maniera identica a quando si utilizza dell’olio, pur cuocendo il tutto solo con aria calda.

Un altro punto di forza assoluto è il prezzo, oggi scontato di 30 € e pari a 99,99 € con due anni di garanzia.