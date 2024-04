Addio ai problemi di MEMORIA, l'HARD disk da 1 TB ha un prezzo BOMBA

Oggi ogni problema di memoria piena sui propri dispositivi principali è facilmente aggirabile viste le nuove tecnologie. Tra queste rientrano anche i cari vecchi hard disk, con quelli di nuova generazione che sono riusciti a fornire un ottimo apporto, esattamente come questo Canvio Basics di Toshiba.

Il dispositivo, molto compatto e famosissimo nell’ambiente grazie a centinaia di migliaia di vendite, è tornato in sconto su Amazon con un prezzo entusiasmante. La sua capienza è straordinaria in quanto vanta una memoria da 1 TB, ma non finisce qui. C’è anche una velocità estrema.

Chi vuole acquistarlo deve farlo proprio adesso che è di nuovo presente sul famoso sito e-commerce. Il prezzo da prendere al volo è di 49 € e sono compresi due anni di garanzia con spedizione veloce.

L’hard disk di Toshiba più famoso torna su Amazon, ecco le sue capacità

A primo impatto, sembrerebbe un normale hard disk vista la sua forma molto comune e il suo design estremamente basilare. Toshiba però, essendo leader in questo campo, ha equipaggiato il suo disco portatile con un hardware di prima categoria, fatto di velocità e capienza.

Questo hard disk vanta infatti 1 TB di memoria e una velocità di trasmissione dati che può arrivare a 5 GBit/s grazie allo standard USB 3.0. Oltre a questo, il vero punto di forza è la trasportabilità, essendo un hard disk da 2,5″. La leggerezza è straordinaria e anche la resistenza ad urti e graffi non è da meno.

Bisogna approfittare subito di un’offerta del genere, in quanto Amazon non sempre dispone di questo prodotto tra le sue fila. Il Toshiba Canvio Basics oggi costa solo 49,99 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione in un giorno.