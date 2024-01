Addio al freddo con questa stufetta elettrica a basso consumo (-35%)

Effettivamente l’inverno sembra essere finalmente arrivato in tutta Italia, anche al sud. Il freddo sta cogliendo di sorpresa un po’ tutti, costringendo le persone a ricorrere ai cari vecchi metodi. Una stufetta elettrica a basso consumo potrebbe tornare utile, esattamente come il modello disponibile oggi su Amazon in sconto.

Questo prodotto è davvero interessante sia per il design che per le sue funzionalità, tutte utili per ogni tipologia di ambiente. La stufetta è disponibile su Amazon con uno sconto del 23% ma anche con un coupon aggiuntivo del 15%, per cui il prezzo finale sarà minimo. Gli utenti possono portarla a casa con un costo totale di 27,96 € con spedizione entro fine settimana e due anni di garanzia.

La stufetta che consuma poco e riscalda tanto: è su Amazon in sconto

Con una potenza da 2000 W, questa stufetta elettrica garantisce un riscaldamento istantaneo dell’ambiente. Può essere regolata senza problemi grazie alle manopole nella parte superiore, così come può essere trasportata da una stanza all’altra grazie all’ausilio della pratica impugnatura.

Ovviamente la stufa è dotata di tutte le caratteristiche utili per la sicurezza, tra cui un sensore anti-caduta. La stessa cosa vale per il surriscaldamento.

Con un design che rispecchia molto i tempi moderni, questa stufetta elettrica a basso consumo può tornare utile soprattutto in queste fredde giornate di gennaio. È bella da vedere, funzionale, consuma poco e inoltre costa meno: gli utenti potranno infatti acquistarla sul famoso sito e-commerce con un prezzo di soli 27,96 €. Il costo finale è dovuto al coupon del 15% e allo sconto iniziale del 23%.

Per riceverla a casa basterà solo attendere il fine settimana, probabilmente venerdì. Per quanto concerne invece la garanzia, saranno due gli anni disponibili per ricevere assistenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.