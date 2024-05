Addio alle chiamate indesiderate dai call center con Surfshark

Sei stanco di ricevere continue chiamate indesiderate dai call center che ti propongono offerte commerciali non richieste o che cercano di truffarti? C’è una soluzione semplice ed efficace: utilizzare un bundle di sicurezza come Surfshark.

Come funziona? Surfshark è anche una VPN che maschera il tuo indirizzo IP e crittografa il tuo traffico internet, rendendoti anonimo online. Questo significa che i call center non saranno in grado di vedere il tuo numero di telefono o la tua posizione geografica, quindi non potranno chiamarti.

Tutti i vantaggi di Surfshark

Protegge la tua privacy online: impedisce a terzi di monitorare le tue attività online, come i siti web che visiti e le informazioni che inserisci online.

Surfshark è facile da usare e accessibile a tutti. Puoi scaricare l’app sul tuo smartphone, tablet o computer e iniziare a usarla subito. Offre una prova gratuita di 7 giorni e piani mensili e annuali a prezzi vantaggiosi.

Se sei stanco delle chiamate indesiderate dai call center e vuoi proteggere la tua privacy online, Surfshark è la soluzione ideale per te.

Ecco alcuni altri motivi per cui dovresti usare Surfshark:

Ha una politica di no-log rigorosa: Surfshark non registra i tuoi dati di attività o di connessione.

