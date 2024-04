Addio allo sporco negli AirPods, la SPAZZOLA multiuso è in sconto al 40%

Tra gli accessori più soggetti allo sporco che utilizziamo ogni giorno ci sono senza ombra di dubbio gli auricolari. Stando a contatto con le orecchie e soprattutto con ambienti pieni di polvere, possono accumulare sporcizia in quantità ed è per questo che è necessario ogni tanto dargli una pulita. A tal proposito nasce un kit fatto di una spazzola multiuso dedicata soprattutto a chi possiede degli AirPods, ma comunque compatibile con tutti i modelli di auricolari.

Oggi disponibile su Amazon in sconto del 40%, questo prodotto è diventato virale in pochissimo tempo. È tornato di nuovo in stock dopo essere andato esaurito in poco tempo. Questa spazzola, molto semplice da utilizzare e soprattutto sicura al 100% in quanto non graffia, oggi ha un prezzo di soli 8,99 € su Amazon. Chi la acquista adesso, può riceverla già domani e anche con due anni di garanzia.

Con questa piccola spazzola, pulire gli auricolari diventa uno spasso

Quasi come se fosse una penna che si apre in due parti, questo kit di pulizia per gli auricolari Bluetooth è diventato il prodotto del mese. Chi ha degli AirPods o degli auricolari in generale, deve sapere che è l’articolo adatto a tenere tutto lindo e pinto.

Una volta aperto il prodotto, ecco una piccola spazzolino laterale e all’estremità un tampone che va in profondità nella custodia di ricarica. Dall’altro lato ecco un finale a punta per andare a scrostare lo sporco più ostinato.

Con aggeggi di questo genere la pulizia è assicurata, soprattutto per i dispositivi più costosi ai quali bisogna fare attenzione. Il prezzo di questa spazzola multiuso oggi è di 8,99 € grazie al 40% di sconto.