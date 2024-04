Addio MacBook, ecco il Lenovo IdeaPad Gaming 3 che costa la metà

A molti potrebbe essere passata per la testa l’idea di cambiare il proprio notebook ed ecco che su Amazon spunta un’offerta ghiottissima: il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è in sconto. Questo straordinario dispositivo, che mostra caratteristiche degne di un top di gamma, oggi ha un prezzo molto più accessibile del solito.

Lenovo ci ha messo tutto il suo “knowhow” in questo prodotto, in grado di mostrare anche un design molto ricercato. È adatto per chi vuole avere un’ottima esperienza da gaming anche mentre si trova fuori casa.

Il prezzo che oggi Amazon rende disponibile cala del 5% rispetto al solito mettendo a disposizione un totale di soli 596,60 €. Con questa cifra, si ottengono anche due anni di garanzia e la spedizione gratuita in 24 ore.

Lenovo IdeaPad Gaming 3, il notebook top a prezzo economico

Dopo aver visto l’estetica di questo computer, è davvero difficile non innamorarsi. Gli amanti del gaming, che ricercano sempre un design più particolare, possono ritenersi davvero appagati con questo Lenovo IdeaPad Gaming 3. Il computer è realizzato appositamente per soddisfare la voglia di gioco di chi lo acquista, presentando un hardware di tutto rispetto.

Si parte infatti da un processore Intel Core i5-12500H che grazie alla presenza di 16 GB di RAM e di un SSD da 512 GB riesce ad esprimersi alla grande. La fluidità è eccezionale e le prestazioni ovviamente ne beneficiano, complice anche la presenza di una scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB. Il punto di forza assoluto poi è il display, un’unità da 15,6″ di ampiezza in full HD con un gran refresh rate.

Acquistare un Lenovo IdeaPad Gaming 3 è segno di grande intelligenza, soprattutto a questo prezzo. Il notebook oggi costa 596,60 € grazie al 5% di sconto su Amazon.