Addio MacBook, l'HP Victus con i7 BATTE tutti e costa 300 EURO in meno

Il computer tanto atteso da chi non attendeva altro che potenza e versatilità ad un prezzo vantaggioso, è arrivato. Amazon offre in sconto il famosissimo HP Victus, oggi con un risparmio di circa 300 € sul totale di sempre.

Questo computer oggi costa il 21% in meno per un totale di 1099,99 € con spedizione rapida e due anni di garanzia inclusi nel prezzo.

L’HP Victus è un notebook pazzesco e costa poco

L’HP Victus è un portatile di altissimo livello, sia in termini di prestazioni che di design. All’interno di una scocca relativamente molto sottile, include un hardware potentissimo: è questo il principale punto di forza. È davvero stupendo, a partire dal display contornato da cornici super sottili. Parlando proprio dello schermo, si tratta di un pannello da 16,1″ FHD con 144Hz di refresh rate. Le immagini sono estremamente fluide e adatte al gaming, anche grazie alla presenza di una scheda grafica NVIDIA RTX 3060 con ben 6 GB dedicati.

Le caratteristiche hardware di base sono mozzafiato, partendo già dal processore che è un Intel Core i7 12700H. A gestire il tutto ci pensano poi 16 GB di RAM DDR5, mentre l’archiviazione è affidata ad un SSD da 512 GB. Il sistema operativo è Windows 11 e c’è anche il Wi-Fi 6E.

Non c’è molto altro da dire in merito a questo spettacolare computer portatile, l’obiettivo, o meglio il desiderio di tantissimi utenti appassionati. Chi lavora o semplicemente chi ama divertirsi, non può evitare di dare uno sguardo a questo notebook, un vero capolavoro di HP. L’azienda è riuscita a conciliare insieme svariate caratteristiche che vanno a collimare con le esigenze di tantissimi utenti.

La grande versatilità è quindi il punto di forza, ma l’hardware è un qualcosa di pazzesco: si tratta probabilmente del computer più veloce in circolazione tra quelli a questo prezzo. L’HP Victus ha una particolarità: include una scheda grafica dedicata in un design molto sottile. Ciò significa super prestazioni per un peso contenuto, così come il prezzo, che scende del 21% e si ferma a 1099,99 € su Amazon con due anni di garanzia.

